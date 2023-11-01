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فنون ومشاهير
والدة نجمة عالمية تكشف سرًا محرجًا عن ابنتها!
Lebanon 24
01-11-2023
|
10:53
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كشفت والدة النجمة بيونسيه عن سر يخص ابنتها في حلقة عيد الهالوين من برنامج "شيري"، إذ اعترفت أن بيونسيه يمكن أن تكون "لئيمة حقًا" أثناء تغيير الأزياء في الحفلات.
وقالت تينا في "شيري": قلت لها يا فتاة، أنت تصبحين لئيمة حقًا هناك، وأنا سعيدة حقًا لأنني لم أعد مضطرة إلى العودة إلى الكواليس بعد الآن".
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وأضافت: "أنا أتفهم ذلك، تخيلي أنك تحاولين ارتداء حذائك، والجميع ينتظرونك. إذا أخطأ شخص ما أو فقد الحذاء، فإنك ستفسدين العرض بأكمله.
ومع أن الأمور قد تحتدم خلف الكواليس، إلا أن والدة بيونسيه أكدت أن ابنتها تعتذر دائمًا عن الأشياء التي تقولها في خضم اللحظة المحتدمة. وأضافت تينا: تقول لي فورًا أنا آسفة جدًا يا ماما، وأرد عليها: "أعلم ذلك. في بعض الأحيان كانت تبكي، وأنا أعرف أنها تبكي لأنها تندم على الأشياء المجنونة التي قالتها".
وكشفت تينا أيضًا أن بيونسيه أرادت أن يكون لديها أكثر من مصفف شعر واحد خلال الجولة، وقد قامت بتعيين أربعة أشخاص بالفعل. وأكدت أن للنجمة أكثر من 600 زي للاختيار من بينها، لذا لا يزال لديها 150 زيًا لم ترتده بعد، وأضافت: "كانت ترتدي ما لا يقل عن أربعة أو خمسة أزياء جديدة في كل ليلة".
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