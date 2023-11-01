بعدما قضى غرقا.. خطيبة الممثل الشهير تثير الجدل بحديثها عنه وهذا ما كشفته

بعد أيام من رحيله بشكل غامض، أثارت مولي هورويتز خطيبة الممثل ماثيو بيري السابقة جدلاً كبيراً بمنشور تحدثت فيه عن حياته ووجّهت من خلال صورة رسالة مؤثرة تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.



ونشرت مولي صورة وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "كان يحب أن يتحدث الجميع عن موهبته، لقد كان موهوباً حقاً. من الواضح أنني عرفت هذا الرجل بطريقة مختلفة تماماً، فبينما أحببته بشكل أعمق من أن أفهمه، إلا أنه كان معقداً، وتسبّب لي بألم لم أختبره من قبل". وأضافت: "لم يؤثر أحد في حياتي كماثيو بيري، أنا ممتنة لذلك، ولكل ما تعلمته من علاقتنا معاً".

Advertisement