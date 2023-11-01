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فنون ومشاهير
إميليا كلارك عن إصابتها بنزيف دماغي: خفت من الطرد لا من الموت!
Lebanon 24
01-11-2023
|
17:00
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في مقابلة حديثة لها مع Harper’s Bazaar، اعترفت النجمة إميليا كلارك أنها كانت "تخشى التعرض للطرد من العمل أكثر من خوفها من الموت"، عندما دخلت المستشفى بسبب إصابتها بنزيف في المخ.
وقد شاركت نجمة مسلسل Game of Thrones، البالغة من العمر 37 عامًا، ما شعرت به عندما تم تشخيص إصابتها بتمدد الأوعية الدموية تحت العنكبوتية، وقالت: "لم أكن خائفة من الموت. كنت خائفة من الطرد!".
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لكن إميليا لم تستسلم للمرض، وأكدت أنها حاولت مقاومته بشتى الوسائل، مضيفة: "هذا ليس شيئًا يحدد هويتي. لم أستسلم أبدًا لأي شعور ضعيف، ولم أسأل لماذا أنا؟ كنت أسعى للعودة إلى نشاطي وحسب".
وتعرضت إميليا لمشاكل الثقة بالنفس بعد تعرضها للوعكة الصحية الخطيرة، وعلقت: "شعرت أنني مكسورة، وأن المنتجين يرون أنني شخص غير موثوق به". (فوشيا)
المصدر: فوشيا
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