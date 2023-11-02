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فنون ومشاهير

تدهورت صحتها والأطباء أوقفوا علاجها.. وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض (صور)

Lebanon 24
02-11-2023 | 01:08
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توفيت الفنانة جواهر الكويتية عن عمر ناهز 45 عاماً بعد صراع مرير مع مرض السرطان الذي أصيبت فيه عام 2021.

ووصلت الفنانة الراحلة في أيامها الأخيرة إلى مرحلة مستعصية من المرض ما استدعى الأطباء إلى ايقاف العلاج، بعد تدهور صحتها إثر تعرّضها لنزيف حاد في المعدة.
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وخضعت الممثلة الكويتية لعلاج طويل في العاصمة البريطانية لندن مدة 4 سنوات، إلى أن أخبرها الأطباء في الآونة الأخيرة أنهم باتوا عاجزين عن مساعدتها ولم يعُد في إمكانهم إنقاذها بعدما استنفدوا كل الحلول الطبية المعروفة، فعادت إلى الكويت.
 
 
 
ودخلت جواهر مجال التمثيل بدور صغير في مسرحية "أبطال السلاحف" وعملت بعد ذلك في العديد من الأدوار في التلفزيون والمسرح من أهمها مسرحية "جزيرة الكنز" ومسلسلي "جار القمر "و"الجليب".

وأعلنت اعتزالها عام 2005 ولكنها قررت العودة للتمثيل عام 2010 بدورها في مسلسل "ليلة عيد"، وكان "سامحني خطيت" أخر مسلسل تشارك فيه عام 2018.(لها)


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