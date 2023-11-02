نشر صورته من المستشفى.. فنان عربي شهير يخضع لعملية جراحية وهذه حالته

أعلن الفنان المصري هاني شاكر أنه خضع لعملية جراحية في يده، في أحد مستشفيات القاهرة،



ونشر شاكر، 70 سنة، صورة عبر حسابه على "اكس" تجمعه بالطبيب الذي أشرف على حالته، ظهر فيها وهـو يرتدي الثوب المخصص للمرضى، بينما كان الطبيب يضع له لفافة طبية على يده.



وعلّق على الصورة بالقول: "بعد إزالة كيس زلالي من منطـقة الكوع"، موجهاً الشـكر للطبيب وإدارة المستشـفى. وكتب: "شكر واجب لابني وحبيبي الأستاذ الدكتور إبراهيم الجنزوري، رئيس قسم العظام في مستشفى الجنزوري التخصصي. وشكر خـاص لإدارة المستشفى على رأسـها مديحة الجنزوري على حسن الاستقبال والرعاية الطبية الفائقة".

بعد إزاله كيس ذلالي من منطقه الكوع



شكر واجب لإبني و حبيبي الأستاذ الدكتور ابراهيم الجنزوري رئيس قسم العظام بمستشفي الجنزوري التخصصي و شكر خاص لإدارة المستشفي و علي رأسها السيدة الفاضلة مديحة الجنزوري

ألف شكر علي حسن الاستقبال و الرعاية الطبية الفائقة pic.twitter.com/COcY0lOGOf — Hany Shaker (@HanyShaker) November 1, 2023 Advertisement

ويعد هذا العمل الجراحي الثاني الذي يخضع له شاكر خلال العام الحالي، إذ أعلن منتصف شهر حزيران الماضي عن خضوعه لعملية "منظار في القولون" بأحد مستشفيات القاهرة. (فوشيا)



