بعد تعرّضها للضرب من قبل شقيقها.. أول إطلالة لنادين الراسي وهذا ما كشفته عن حالة والدتها (صور)

بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل شقيقها الأصغر سيباستيان، داخل مستشفى رزق حيث تُعالج والدتها التي أصيبت مؤخرا بجلطة دماغية، نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها على انستغرام، بدت فيها إلى جانب والدتها في المستشفى ممسكة بيدها.



وعلقت نادين على الصورة قائلة: "الماما صارت بالبيت كتر خيركن على صلواتكن ومحبتكن، درب العلاج اد ما يطول ايماننا بالله ومشيئته أقوى بكتير. "

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وانتشر فيديو من المستشفى يؤكد تعرّض نادين لضرب مبرح على يد شقيقها الأصغر مع انهيار نفسي واضح وبدت تصرخ وهي منهارة: جيبو الدرك".

فيديو وصلنا من المستشفى يؤكد تعرض #نادين_الراسي لضرب مبرح مع انهيار نفسي واضح @NadineElRassi pic.twitter.com/XsTwPwCsQq — مجلة الجرس 🔔 (@AlJarasMagazine) October 31, 2023

ولاحقا طمأنت نادين المتابعين على حالتها الصحية، عبر منشور لها عبر صفحتها الخاصة على منصة "إنستغرام" قالت فيه: "الله هو العدل وأنا راضية بحكمك يا الله .. لكل محب شكرا على صلواتكن وأنا من الله ومنكن".



