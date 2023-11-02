وفاة فنان شهير متأثرا بنزيف دماغي

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توفي الفنان البحريني سعد الجزاف عن عمر يناهز 78 عاما، صباح الخميس، بعد أيام من دخوله المستشفى إثر نزيف دماغي.وعلى مدى 4 عقود، ساهم الجزاف في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية، وأنجز أكثر من 40 عملا مسرحيا، أبرزها مسرحية "السيد"، التي حظيت بشهرة كبيرة في الوطن العربي.وشارك الجزاف أيضا في أبرز المسلسلات البحرينية، منها "نيران" و"سوالف أم هلال" و"الكلمة الطيبة"، وغيرها، بالإضافة إلى مشاركته في أول فيلم بحريني طويل، "الحاجز"، من إخراج بسام الذوادي.