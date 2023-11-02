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فنون ومشاهير
ماذا أهدى باسم يوسف لبيرس مورغان من الضفة الغربية؟ (صورة)
Lebanon 24
02-11-2023
|
11:45
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بعد النجاح الذي حققه لقاء الإعلامي المصري، باسم يوسف، والإعلامي البريطاني، بيرس مورغن، ها هما يجتمعان مجددًا وجهًا لوجه للمرة الثانية لمناقشة الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على أراضيه.
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في بداية اللقاء، استطاع يوسف إيصال فكرة أن الشعب الفلسطيني كان يسكن فلسطين منذ قديم الأزل، عبر تقديم زيت الزيتون من الضفة الغربية لبيرس، مٌشيرًا إلى أن شجرة الزيتون تعيش لأكثر من 600 عام، أي أقدم من الاحتلال نفسه.
وقال: "هذه هدية مني ومن زوجتي، زيت زيتون من الضفة الغربية، زوجتي دومًا تطلبه مني، وتؤكد أن يكون من الضفة الغربية.. إنه أفضل زيت زيتون على الإطلاق، والسبب أن أشجار الزيتون التي يستخلصونه منها عمرها أكثر من 600 عام، وتنتقل من جيل لآخر، إنه بمثابة تراث عائلي".
ومن بين الأمور التي ناقشها يوسف وبيرس موضوع امتناع مصر عن استقبال الفلسطيين في أراضيها، ليؤكد يوسف أن هذا ما توَّد إسرائيل تحقيقه.
وطلب يوسف من بيرس تخيل الوضع حين تهجير أكثر من مليوني فلسطيني إلى سيناء، مُشيرًا إلى أنه سيحدث ذلك فوضى لا تصدق، حينها سيأتي الإعلام الغربي بكميراته لكي يصور النزاع الحاصل في المنطقة، ليؤكد أن قرار التهجير كان الأنسب.
ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر على تهجير أهل غزة من أراضيهم فحسب، بل سينطبق ذلك على أهالي الضفة الغربية، الذين يبلغ عددهم 3.5 مليون شخص، حيث سيجرى تهجيرهم إلى الأردن. (فوشيا)
المصدر: فوشيا
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