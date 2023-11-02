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فنون ومشاهير
فنان يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه المنتج ويطلب له الدعاء.. ربنا يتولاه
Lebanon 24
02-11-2023
|
09:00
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كشف الفنان المصري شريف رمزي عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه المنتج صلاح رمزي بعد دخوله في غيبوبة لأكثر من عام ونصف العام إثر تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة، مؤكداً أن حالته مستمرة في التدهور، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء.
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وقال شريف إن شقيقه لا يزال في غيبوبة بالمستشفى، وأن حالته الصحية صعبة جداً، ولم يستجب للعلاج، قائلاً: "ادعو له الحالة صعبة جداً".
وأكد شريف رمزي أن الأسرة استسلمت للأمر الواقع، ورضيت بقضاء الله، لكنهم مستمرون بالدعاء له، حيث إن حالته الصحية تحتاج إلى معجزة إلهية، مؤكداً: "ربنا معاه ويتولاّه". (لها)
المصدر: لها
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