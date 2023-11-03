Advertisement

فنون ومشاهير

إستقالة المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي

Lebanon 24
03-11-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1125756-638345608812546686.jpg
Doc-P-1125756-638345608812546686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي استقالة المخرج أمير رمسيس من منصبه كمدير فني للمهرجان، من دون الكشف عن الأسباب.


وقالت الإدارة إن رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان حسين فهمي، وافق على استقالته.
Advertisement


ويأتي هذا الإعلان بعد تأجيل الدورة الـ45 من المهرجان لفترة غير معلنة بسبب الظروف الراهنة في قطاع غزة، حيث كان من المقرر أن تبدأ الدورة في الفترة من 15 إلى 24 تشرين الثاني الجاري.


وكان رمسيس قد تولى إدارة مهرجان القاهرة من الدورة الماضية الـ44، قادمًا من مهرجان الجونة السينمائي بعدما تولى إدارته 5 دورات متتالية، قبل أن يتقدم أيضًا باستقالته منه.


المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:05 | 2023-11-02
11:45 | 2023-11-02
09:00 | 2023-11-02
06:45 | 2023-11-02
05:39 | 2023-11-02
03:50 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24