إستقالة المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي

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أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي استقالة المخرج أمير رمسيس من منصبه كمدير فني للمهرجان، من دون الكشف عن الأسباب.وقالت الإدارة إن رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان حسين فهمي، وافق على استقالته.ويأتي هذا الإعلان بعد تأجيل الدورة الـ45 من المهرجان لفترة غير معلنة بسبب الظروف الراهنة في قطاع غزة، حيث كان من المقرر أن تبدأ الدورة في الفترة من 15 إلى 24 تشرين الثاني الجاري.وكان رمسيس قد تولى إدارة مهرجان القاهرة من الدورة الماضية الـ44، قادمًا من مهرجان الجونة السينمائي بعدما تولى إدارته 5 دورات متتالية، قبل أن يتقدم أيضًا باستقالته منه.