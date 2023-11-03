بعد الحكم ببراءة المتهمين بالنصب عليه.. فنان شهير يدخل المستشفى وهذا وضعه الصحي

أُصيب الفنان صبري عبد المنعم بصدمة شديدة فور سماعه بخبر براءة المتهمين بالنصب عليه.



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وكشف صبري عبد المنعم أنه تلقى خبر براءة المتهمين كالصاعقة، فشعر بمضاعفات في صحته، نُقل على أثرها الى أحد المستشفيات، حيث أسعفه الأطباء وخضع لبعض الفحوص والتحاليل الطبية، وبعد ظهور النتائج بساعات، واطمئنان الأطباء على صحته، سمحوا له بالعودة الى منزله.



وكانت محكمة مستأنف المقطم، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، قد قضت في 31 تشرين الأول الماضي، ببراءة كل المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبد المنعم، وذلك بعد التأكد من ثبوت صحة العقود والتوكيلات التي قدّمها المتهمون. خبر البراءة ذلك أدى إلى حدوث مضاعفات في حالته الصحية، ونُقل على الفور الى أحد المستشفيات الكبرى.وكشف صبري عبد المنعم أنه تلقى خبر براءة المتهمين كالصاعقة، فشعر بمضاعفات في صحته، نُقل على أثرها الى أحد المستشفيات، حيث أسعفه الأطباء وخضع لبعض الفحوص والتحاليل الطبية، وبعد ظهور النتائج بساعات، واطمئنان الأطباء على صحته، سمحوا له بالعودة الى منزله.وكانت محكمة مستأنف المقطم، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، قد قضت في 31 تشرين الأول الماضي، ببراءة كل المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبد المنعم، وذلك بعد التأكد من ثبوت صحة العقود والتوكيلات التي قدّمها المتهمون.

ويأتي ذلك، بعد أن قضت محكمة جنح المقطم، بمحكمة جنوب القاهرة، بالحبس عامين لـ8 متهمين، بالنصب على صبري عبد المنعم، في مليون و900 ألف جنيه، حيث قال الفنان خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعد تحرير العقود هربوا من دون دفع مبلغ البيع المتفق عليه. (لها)