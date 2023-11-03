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فنون ومشاهير

بالصورة: سيرين عبد النور توجّه رسالة لنتنياهو.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
03-11-2023 | 03:39
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وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، رسالة لرئيس دولة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
 
 
ونشرت سيرين صورة لنتينياهو عبر حسابها الرسمي بموقع اكس، وعلقت: "مجرم".
 
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سيرين عبد النور



كما ونشرت الفنانة اللبنانية منشورا آخر عبر صفحتها الرسمية بموقع (إنستغرام) تغنت من خلاله ببلدها لبنان، وذلك بعد التداعيات الأخيرة حول إمكانية دخول لبنان الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني.


ووضعت سيرين صورة للبنان وأرفقتها بجزء من أغنية الفنانة القديرة فيروز وعلقت عليها قائلة: (بحبك يا لبنان يا وطني بحبك الله يحميك من شمالك لجنوبك). (البوابة)
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