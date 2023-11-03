26
o
بيروت
27
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مسلسل يحبّه كثيرون يعود بنسخة جديدة.. من دون أبطاله!
Lebanon 24
03-11-2023
|
09:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت شركة البث الأميركية "Hulu" في تطوير نسخة جديدة من المسلسل الشهير "Prison Break"، إلَّا أن الشخصيات التي أحبها الجمهور في المواسم السابقة لن تعاود الظهور مجددًا.
ووفقًا لموقع "The Hollywood Reporter" فإن العرض الجديد حاليًا في المراحل الأولى من التطوير وسيشرف على إخراجه "إلجين جيمس" جنبًا إلى جنب مع داون أولمستيد، بول شورينج، مارتي أدلستين ونيل موريتز.
Advertisement
يُشار إلى أن العمل ستدور أحداثه في نفس عالم مسلسل "Prison Break" الذي تم عرضه على شبكة "فوكس" لمدة خمسة مواسم وأُنتج عنه فيلم تلفزيوني بعنوان "The Final Break" وفيلم بعنوان "Prison Break: Proof of Innocence"
ومع ذلك، فإن القصة لن تتبع الشخصيات المركزية من العرض الأصلي، فسنشهد غياب النجم "وينتروث ميلر"، الذي لعب دور "مايكل سكوفيلد"، و"دومينيك بورسيل" الذي لعب شخصية شقيقه "لينكولن بوروز".
"Prison Break" هو مسلسل تلفزيوني أميركي تم عرض مواسمه الخمسة على شبكة "فوكس" التلفزيونية ابتداءً من عام 2005 وحتى عام 2009، أما الموسم الخامس فقد تم عرضه عام 2017.
وتدور قصة المسلسل حول شقيقين، أحدهما حكم عليه بالإعدام لجريمة لم يرتكبها، والآخر يرسم خطة مفصلة لمساعدة أخيه على الفرار من السجن ومسح سجله.
Advertisement
الأكثر قراءة
ميشال حايك يُفاجىء الجميع بتوقّع عن إطلالة نصرالله... هذا ما قاله بالفيديو
Lebanon 24
ميشال حايك يُفاجىء الجميع بتوقّع عن إطلالة نصرالله... هذا ما قاله بالفيديو
13:24 | 2023-11-02
02/11/2023 01:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يعلن اطلاق "مرحلة جديدة"
Lebanon 24
نصرالله يعلن اطلاق "مرحلة جديدة"
04:00 | 2023-11-03
03/11/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول حشرة البقّ رسمياً الى لبنان... ما هي المناطق الأكثر عرضة للخطر؟
Lebanon 24
وصول حشرة البقّ رسمياً الى لبنان... ما هي المناطق الأكثر عرضة للخطر؟
00:10 | 2023-11-03
03/11/2023 12:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
Lebanon 24
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
07:00 | 2023-11-03
03/11/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير مُوجّه إلى نصرالله.. هذه آخر رسالة إسرائيلية قبل خطاب اليوم
Lebanon 24
تحذير مُوجّه إلى نصرالله.. هذه آخر رسالة إسرائيلية قبل خطاب اليوم
05:40 | 2023-11-03
03/11/2023 05:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:39 | 2023-11-03
بالصورة: سيرين عبد النور توجّه رسالة لنتنياهو.. ماذا جاء فيها؟
01:45 | 2023-11-03
بعد الحكم ببراءة المتهمين بالنصب عليه.. فنان شهير يدخل المستشفى وهذا وضعه الصحي
00:00 | 2023-11-03
إستقالة المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي
16:05 | 2023-11-02
قبل إقامته بساعات.. إلغاء حفل فنانة معروفة في لندن
11:45 | 2023-11-02
ماذا أهدى باسم يوسف لبيرس مورغان من الضفة الغربية؟ (صورة)
09:00 | 2023-11-02
فنان يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه المنتج ويطلب له الدعاء.. ربنا يتولاه
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
03/11/2023 16:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
03/11/2023 16:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
03/11/2023 16:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24