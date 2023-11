مسلسل يحبّه كثيرون يعود بنسخة جديدة.. من دون أبطاله!

Advertisement

بدأت شركة البث الأميركية "Hulu" في تطوير نسخة جديدة من المسلسل الشهير "Prison Break"، إلَّا أن الشخصيات التي أحبها الجمهور في المواسم السابقة لن تعاود الظهور مجددًا.ووفقًا لموقع "The Hollywood Reporter" فإن العرض الجديد حاليًا في المراحل الأولى من التطوير وسيشرف على إخراجه "إلجين جيمس" جنبًا إلى جنب مع داون أولمستيد، بول شورينج، مارتي أدلستين ونيل موريتز.يُشار إلى أن العمل ستدور أحداثه في نفس عالم مسلسل "Prison Break" الذي تم عرضه على شبكة "فوكس" لمدة خمسة مواسم وأُنتج عنه فيلم تلفزيوني بعنوان "The Final Break" وفيلم بعنوان "Prison Break: Proof of Innocence"ومع ذلك، فإن القصة لن تتبع الشخصيات المركزية من العرض الأصلي، فسنشهد غياب النجم "وينتروث ميلر"، الذي لعب دور "مايكل سكوفيلد"، و"دومينيك بورسيل" الذي لعب شخصية شقيقه "لينكولن بوروز"."Prison Break" هو مسلسل تلفزيوني أميركي تم عرض مواسمه الخمسة على شبكة "فوكس" التلفزيونية ابتداءً من عام 2005 وحتى عام 2009، أما الموسم الخامس فقد تم عرضه عام 2017.وتدور قصة المسلسل حول شقيقين، أحدهما حكم عليه بالإعدام لجريمة لم يرتكبها، والآخر يرسم خطة مفصلة لمساعدة أخيه على الفرار من السجن ومسح سجله.