بعد طلب زوجها الطلاق.. قبلة حميمة تجمع فنانة شهيرة بحبيب جديد

بعد أقل من 3 أشهر على تقديم زوجها جو جوناس أوراق الطلاق، نشرت صحيفة "صن" البريطانية مجموعة من صور الممثلة البريطانية صوفي تيرنر برفقة رجل آخر تقبله وسط الشارع بشكل حميمي.



وتخوض تيرنر معركة شرسة مع جوناس على حضانة ابنتيهما الصغيرتين ويلا (ثلاث سنوات) ودولفين (14 شهراً).

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