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فنون ومشاهير

بعد طلب زوجها الطلاق.. قبلة حميمة تجمع فنانة شهيرة بحبيب جديد

Lebanon 24
03-11-2023 | 12:38
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بعد أقل من 3 أشهر على تقديم زوجها جو جوناس أوراق الطلاق، نشرت صحيفة "صن" البريطانية مجموعة من صور الممثلة البريطانية صوفي تيرنر برفقة رجل آخر تقبله وسط الشارع بشكل حميمي.

وتخوض تيرنر معركة شرسة مع جوناس على حضانة ابنتيهما الصغيرتين ويلا (ثلاث سنوات) ودولفين (14 شهراً).
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يُذكر أن بيرسون انفصل أخيراً عن الابنة الروحية للملك تشارلز عارضة الأزياء وأميرة اليونان والدنمارك ماريا أولمبيا (27 عاماً). (لها) 
المصدر: لها
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