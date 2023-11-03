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فنون ومشاهير

ممثلة شهيرة مهددة بخسارة نطقها وعدم القدرة على الكلام.. هذا ما كشفته

Lebanon 24
03-11-2023 | 14:00
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أعلنت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن بدئها رحلة العلاج من مرض يهدّد بفقدانها النطق، كاشفةً للمرّة الأولى عن معاناتها.

وقالت الممثلة الخليجية في فيديو نشرته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، إنها باشرت العلاج في مركز طبي في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في رحلة تستمر 3 أسابيع، لن تقدر خلالها على الكلام إلا "بصوت منخفض جداً وبطبقة قرار ما أقدر أبذل مجهود لأعلي صوتي"، على حد تعبيرها.
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وأوضحت أنها شعرت باعتلال صوتها قبل 3 أشهر حين أُُصيبت بزكام حاد، أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "حكاية لونا" في الأردن.

وأضافت أنها حين عودتها إلى البحرين، فقدت صوتها لمدة 10 أيام، ما دفعها إلى زيارة طبيب مختص أكّد لها تعب حبالها الصوتية وعضلات الفم، وطلب منها الذهاب إلى أخصائي نطق، وهو ما أصابها بالصدمة. (لها) 
المصدر: لها
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