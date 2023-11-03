ممثلة شهيرة مهددة بخسارة نطقها وعدم القدرة على الكلام.. هذا ما كشفته

أعلنت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن بدئها رحلة العلاج من مرض يهدّد بفقدانها النطق، كاشفةً للمرّة الأولى عن معاناتها.



وقالت الممثلة الخليجية في فيديو نشرته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، إنها باشرت العلاج في مركز طبي في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في رحلة تستمر 3 أسابيع، لن تقدر خلالها على الكلام إلا "بصوت منخفض جداً وبطبقة قرار ما أقدر أبذل مجهود لأعلي صوتي"، على حد تعبيرها.

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