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فنون ومشاهير
الذكاء الاصطناعي ينتحل شخصية سكارليت جوهانسون.. والأخيرة تقاضي
Lebanon 24
04-11-2023
|
00:00
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كما للذكاء الاصطناعي جانب مفيد وإيجابي، له وجه مظلم أيضاً!
ويبدو أن نجوم العالم الغربي من المشاهير، خاصة الفنانين واللاعبين، صاروا هدفاً لبعض الماركات التجارية، بهدف تسويقها من خلالهم، حيث وقوعوا ضحايا «هكرز تقنيات الذكاء الاصطناعي»، الأمر الذي دفع بعضهم للتصريح، علناً، بعدم مسؤوليتهم عما نشر، باعتباره مشاركة منهم في بعض الإعلانات التجارية.
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وآخر هؤلاء النجوم النجمة سكارليت جوهانسون، التي قررت اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية، تجاه من استغلوا صوتها في ترويج أحد المنتجات.
وفي التفاصيل، ظهرت نجمة هوليوود في إعلان قصير على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، بواسطة تطبيق لإنشاء صور الذكاء الاصطناعي، يسمى «Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar»، وهي تروج أحد منتجات هذا التطبيق، حيث أكد محامو سكارليت، أنهم بدؤوا إجراءات فعلية قانونية ضد التطبيق، الذي استغل سهولة استخدام بصمة صوت النجمة العالمية وصورتها، وأنشأ فيديو عبر الذكاء الاصطناعي، تظهر به سكارليت تروج التطبيق، وعملياته التجارية.
وعلى الرغم من أن التطبيق المشار إليه كان قد مسح الفيديو بعد ساعات من بثه، مساء السبت الماضي، فإن محامي سكارليت عازمون، بتوجيه من النجمة، على تصعيد الأمر قضائياً وقانونياً، منعاً لتكرار ما حدث معها مجدداً. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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