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فنون ومشاهير

اليسا: لبنان لا يريد الحرب!

Lebanon 24
03-11-2023 | 17:42
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أكّدت النجمة اللبنانية إليسا رفضها دخول بلادها الحرب.
 
وغرّدت إليسا من خلال حسابها الرسمي في تطبيق "إكس": "لبنان لا يريد الحرب".
 
 
كما نشرت صورة تُظهر الدمار الذي خلّفته الحروب في البلاد، معلّقةً بقولها: "كي لا يتكرر الماضي".
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