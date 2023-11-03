اليسا: لبنان لا يريد الحرب!

أكّدت النجمة اللبنانية إليسا رفضها دخول بلادها الحرب.

وغرّدت إليسا من خلال حسابها الرسمي في تطبيق "إكس": "لبنان لا يريد الحرب".

كما نشرت صورة تُظهر الدمار الذي خلّفته الحروب في البلاد، معلّقةً بقولها: "كي لا يتكرر الماضي".