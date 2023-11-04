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فنون ومشاهير

بعدما ضربها داخل المستشفى.. تصريح مُفاجئ لنادين الراسي عن شقيقها سيباستيان هذا ما قالته

Lebanon 24
04-11-2023 | 01:20
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في تصريح مُفاجئ، أعلنت الممثلة نادين الراسي أنها سامحت شقيقها سيباستيان وصلّت له في الكنيسة لأنها تعتبره بمثابة ابنها.
 
وأردفت نادين قائلةً: "بيضلّ خيي وحبيب قلبي، كان فيي اضربو ودافع عن حالي بس ما قدرت، شفتوا شي مرّة أم بتعتدي على ابنها؟ هو متل ابني".
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وقالت نادين في تصريحها لمجلة الجرس "بيضلّ ضرب الأخ أسهل من ضرب أي حدا تاني، يعني ايد الأخ أحسن من ايد أي حدا تاني".  

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بخبر ضرب سيباستيان لنادين داخل المستشفى حيث كانت والدتها تُعالج بعد إصابتها بجلطة دماغية.

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