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فنون ومشاهير

بعد غنائها في ظل أحداث غزة.. تسريب تسجيل صوتي لـ "إليسا" هذا ما قالته (فيديو)

Lebanon 24
04-11-2023 | 02:47
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نشرت الاعلامية نضال الاحمدية تسجيلا صوتيا للفنانة اليسا، تحدثت فيه عن الصراع الذي تعيشه بين الغناء على المسرح والحزن و الحداد على ما يحصل في فلسطين.

وسألت نضال اليسا كيف تمكنت من عزل نفسها عن الواقع والغناء في ظروف كهذه. لترد اليسا قائلة: "انا لما مات بيي عملت الاربعين يوم بعد 25 يوم وكان عندي جولة بأميركا، رحت اشتغل لأن كان عندي حفل خطوبة، أطلع غني و لما خلص اطلع عالاوضة ابكي، بالنسبة الي هيدا شغل."
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وتابعت اليسا: "حتى بالسعودية كنت مريضة، واخذت ابرة كورتيزون لإقدر غني، هيدا شغل."

وأشارت الى انه مع الوقت، اصبح الغناء بالنسبة لها عمل يجب ان تنجزه بغض النظر عن حالتها النفسية، وليس متعة.

اما عن حالتها النفسية، فانفعلت اليسا قائلة: "شو هالاجرام؟! مين منو مكتئب"

وتابعت: "انا لما بغني عندي ناس بساعدن، ما فيي غير ما فكر بالناس لي معي."(الجديد)

 

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