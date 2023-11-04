عرض عليها الزواج على أسطح أحد المقاهي في دبي.. الفنانة الشهيرة تحتفل بخطوبتها على رجل الاعمال (صورة)

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أعلنت النجمة شارلوت كروسبي خطوبتها على صديقها رجل الاعمال جيك أنكرز بعد علاقة حب طويلة جمعتهما.وشاركت نجمة "Geordie Shore"، البالغة من العمر 33 عامًا، متابعيها على "إنستغرام"، نظرة خاطفة على عرض الزواج الرومانسي على أسطح أحد المقاهي الفاخرة في دبي.ووصفت شارلوت نفسها بأنها "أسعد امرأة في العالم"، بينما ظهر فيه جيك راكعاً على ركبة واحدة محاطاً بالورد.