اختفاء غامض لأحمد الفيشاوي

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بدأ المخرج طارق العريان تجهيزات فيلم «ولاد رزق 3 – القاضية» في العاصمة السعودية الرياض.وأثار اختفاء الفنان أحمد الفيشاوي عن أول أيام تصوير الفيلم، إذ ظهر نجوم العمل سوياً مع المخرج العريان في الصورة التي نشرها المؤلف طارق الجهيني، برفقة أحمد عز وأحمد داود، وعمرو يوسف وكريم قاسم.يشار إلى أن فيلم «ولاد رزق» شارك في بطولة جزأيه الأول والثاني نخبة من نجوم السينما المصرية أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، إياد نصار، أصالة ويسرا، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه العام المقبل 2024. (نواعم)