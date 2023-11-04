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فنون ومشاهير
نقل على إثرها إلى المستشفى.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء
Lebanon 24
04-11-2023
|
12:48
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تعرض الفنان المصري شريف حلمي لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، من أجل إجراء عملية جراحية.
وقد أعلنت ابنته هايدي خبر الوعكة الصحية عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث نشرت مجموعة صور تجمعها بوالدها في المستشفى، وأرفقتها بتعليق طلبت خلاله من الجمهور الدعاء لوالدها بالشفاء العاجل.
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وكتبت هايدي: "ادعوا لأبويا، بابا في العمليات ربنا يديني الصبر ويشفيه أمين يارب، أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم".
ولم تكشف هايدي عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بحالته الصحية أو المرض الذي يعاني منه.
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