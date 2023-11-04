Advertisement

فنون ومشاهير

كان بحاجة للدم.. فنان لبناني شهير تعرّض لوعكة صحية!

Lebanon 24
04-11-2023 | 15:31
A-
A+
Doc-P-1126537-638347302967537327.jpg
Doc-P-1126537-638347302967537327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض الفنان اللبناني فادي ابراهيم لوعكة صحية، وكان بحاجة للدم، بحسب ما كشفه الممثل اللبناني جورج حران عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 
 
 
وفي التفاصيل، قال حران بمنشوره عبر "فيسبوك": "زميلنا الفنان فادي ابراهيم بحاجة فورا إلى دم من فئة B+ في مستشفى قلب يسوع، نرجو من الراغبين التوجه فورا إلى بنك الدم في المستشفى".
Advertisement
 
وأثار هذا الخبر قلق الجمهور الذي تمنى الشفاء العاجل لابراهيم.
 
 
وفي منشور جديد، طمأن حران الجمهور، اذ قال: "بدي طمّن كلّ يللّي بيحبّوا الممثل الصديق فادي ابراهيم انو هوّي بصحة جيدة، وشكرًا على محبتكن وكل يللي عم ينكتب عن صحته على صفحات بعض المواقع مبالغ فيه، واي حدا بيحب يسأل شي سؤال يتصل بنقيب الممثلين نعمة بدوي".

 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:52 | 2023-11-04
12:48 | 2023-11-04
12:00 | 2023-11-04
09:00 | 2023-11-04
05:11 | 2023-11-04
03:56 | 2023-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24