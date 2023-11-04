كان بحاجة للدم.. فنان لبناني شهير تعرّض لوعكة صحية!

تعرّض الفنان اللبناني فادي ابراهيم لوعكة صحية، وكان بحاجة للدم، بحسب ما كشفه الممثل اللبناني جورج حران عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي التفاصيل، قال حران بمنشوره عبر "فيسبوك": "زميلنا الفنان فادي ابراهيم بحاجة فورا إلى دم من فئة B+ في مستشفى قلب يسوع، نرجو من الراغبين التوجه فورا إلى بنك الدم في المستشفى".

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وأثار هذا الخبر قلق الجمهور الذي تمنى الشفاء العاجل لابراهيم.

وفي منشور جديد، طمأن حران الجمهور، اذ قال: "بدي طمّن كلّ يللّي بيحبّوا الممثل الصديق فادي ابراهيم انو هوّي بصحة جيدة، وشكرًا على محبتكن وكل يللي عم ينكتب عن صحته على صفحات بعض المواقع مبالغ فيه، واي حدا بيحب يسأل شي سؤال يتصل بنقيب الممثلين نعمة بدوي".



