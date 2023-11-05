بدا نحيفاً وشاحباً.. "الشيف بوراك" يظهر في دولة عربيّة (صور)

فاجأ الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، جمهوره على تطبيق إنستغرام، بمجموعة من الصور نشرها مؤخراً توثّق زيارته لأهرامات الجيزة في مصر.

وظهر بوراك بالقرب من الأهرامات، وكتب على تلك الصور متسائلاً: "أين تعتقد أن نزور بعد ذلك؟".



وأكد الشيف الشهير أنه ينتظر مقترحات متابعيه في التعليقات على الصور التي نشرها قبل أيام والتي تظهر أيضاً وجود امرأة معه لم يكشف عن هويتها أو طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما. كما تابع معلّقاً: "أنا أحبّ مصر".

لكن أثار شكل بوراك قلق جمهوره، اذ بدا نحيفاً وشاحباً بعد أزمته الأخيرة مع والده. وكان الشيف التركي قد دخل بأزمة مع والده بدأت في تموز الماضي، عندما تقدّم الأول بدعوى قضائية ضد الأخير يتهمه فيها بالاحتيال وبيع بعض مطاعمه دون علمه، كما أكد أن والده باع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال قام بافتتاح مطعم لا يمت بصلة لمطاعمه، قبل أن ينفي الأب هذه التهم.



لكن لاحقاً، أكد الأب أن الخلاف بينهما قد انتهى بعد أن اجتمع بابنه ووضعا النقاط على الحروف بشأن خلافهما الذي شغل مواقع التواصل وبات حديث الشارع التركي في الفترة الأخيرة. (العربية)