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فنون ومشاهير

" وكأن عيناً أصابته"... إليكم آخر خبر عن حالة الممثل فادي ابراهيم الصحية!

Lebanon 24
05-11-2023 | 01:34
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نفى نقيب الممثلين نعمة بدوي الأخبار المتداولة عن تدهور صحة الممثل فادي إبراهيم، مؤكدا استقرار حالته، وأنه سيغادر المستشفى في القريب العاجل.

وأوضح بدوي، في اتصال مع موقع "فوشيا"، السبت، أن فادي إبراهيم يعاني حاليا من التهاب في الدم ناجم عن خضوعه لغسيل الكلى، ما دفع النقابة لطلب التبرع له بوحدات دم فئة b+.
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وتابع: "الحمد لله استطعنا تأمين وحدة مطابقة لفئة دمه، وجرى الاحتفاظ بوحدتين للأسبوع المقبل. وإذا احتجنا مجددا لن نتردد بطلب التبرع".

وأشار بدوي إلى أن فادي إبراهيم سيستمر بالخضوع لغسيل الكلى مرتين أسبوعيا، مؤكدا أن وضعه الصحي يتحسن وهو مُصر على تخطي أزمته الصحية، والعودة الى جمهوره مجددا الذي لطالما وقف إلى جانبه وسانده لتخطي كل المحن التي مر بها طيلة مسيرته الفنية.

وعلق: "عندما انتشرت منذ مدة الأخبار عبر السوشال ميديا المتحدثة عن دخول فادي إبراهيم في حالة خطيرة، وطالب البعض برفع الصلوات لشفائه، كان بصحة جيدة ويعيش حياة طبيعية إلى جانب عائلته"، قائلاً: "من الحب ما قتل وكأن عينا أصابته".

وأبدى نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي استياءه من الأشخاص الذين يتحدثون عن ضرورة تقديم المساعدة المادية للممثل فادي إبراهيم لكي يتمكن من تلقي العلاج الخاص بغسيل الكلى وقال: "لا مساعدة مادية ولا شيء، جميع زملائه في النقابة يقفون إلى جانبه. وعلى الجميع التوقف عن ندبه".
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