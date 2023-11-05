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فنون ومشاهير

بعد خسارته مقربين له.. كاظم الساهر: تمنّيت أن أصرخ على المسرح وأنتهي!

Lebanon 24
05-11-2023 | 03:25
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تحدّث النجم العراقي كاظم الساهر عن حبّه لقراءة الكتب، وعن ذكرياته مع الشاعرين الراحلين نزار قباني وكريم العراقي، وذلك في جلسة حواريّة ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب.
 
وكشف كاظم الساهر ان وفاة عدد من المقربين له في الآونة الأخيرة قد أثّر عليه نفسياً وكاد يفقد رغبته بالوجود، وأضاف "بدأت أفقد رغبتي بأن أكون موجوداً، حتى أنني تمنيت أن أصعد للمسرح وأصرخ صرخة واحدة وأنتهي، فقدتُ المتعة ووصلت إلى طريق مسدود، لكن الكتاب أعادني، هو والأصدقاء الطيبون".
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