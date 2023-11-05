بعدما أثارت حالته الصحيّة القلق... فادي ابراهيم يخرج عن صمته هذا ما كشفه عن وضعه

أعلن الممثل جورج حران، عن حاجة الممثل فادي ابراهيم لدم من فئة B+، يوم أمس.

وقد أثار منشور حران عبر "فيسبوك" قلق العديد من محبي الممثل فادي ابراهيم، غير أنّ الأخير خرج عن صمته، وقال في اتّصال مع أحد المواقع الفنيّة أنّه بخير، وبصحة جيّدة.

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وتمنّى ابراهيم عدم تناقل أخبار من أنّ صحته حرجة، لأنّها تُؤثّر على عائلته الموجودة خارج لبنان.

وتمنّى أيضاً عدم المبالغة في الأخبار التي تتعلّق بصحّته.

وكان نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي، نفى الأخبار المتداولة بشأن تدهور صحة إبراهيم، وأكّد أنّ حالته مستقرّة، وأنه سيغادر المستشفى في القريب العاجل.