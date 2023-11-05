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فنون ومشاهير

الأول من ترافيس باركر.. كورتني كارداشيان تضع طفلها الرابع

Lebanon 24
05-11-2023 | 14:33
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وضعت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان طفلها الرابع بالمجمل، والأول من زوجها ترافيس باركر عازف الدرامز في فرقة Blink-182، بعد عام واحد على عقد الثنائي قرانهما في حفل زفاف فخم أُقيم في إيطاليا.

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وذكرت تقارير إعلامية أن الثنائي في صدد تسمية ابنهما روكي ثيرتين باركر، علماً أن لكارداشيان ثلاثة أبناء من سكوت ديسك وهم مايسون ديسك 13 عاماً، بينيلوب ديسك 10 أعوام، ورين ديسك 8 أعوام، ولباركر ولدين: لاندون باركر 19 عاماً، وألاباما باركر 17 عاماً من زوجته السابقة شانا موكلر.

ومرّت كورتني بظروف صعبة خلال الحمل مع خطر اجهاض جنينها وفق ما كشفت في وقت سابق، حين خضعت لعملية جراحية طارئة لإنقاذه.

وقالت: "سأكون أبداً ممتنة لأطبائي الرائعين لإنقاذهم حياة طفلنا. أنا ممتنة أيضاً لزوجي الذي هرع إلى جانبي تاركاً جولته الموسيقية ليكون معي في المستشفى ويعتني بي بعد ذلك. إنّه صخرتي. وإلى أمّي، أشكرك لأنك أمسكتِ بيدي في هذا الوقت".

وتابعت: "على اعتبار أنني امرأة مرّت بثلاث حالات حمل كانت سهلة في الماضي، لم أكن مجهّزة للخوف الذي يترافق وجراحة الجنين. لا أعتقد أنّ أي شخص لم يعش موقفاً مماثلاً سيفهم هذا الشعور بالخوف. لديّ احترام جديد للأمهات اللواتي اضطررن للقتال من أجل أطفالهن أثناء فترة الحمل".
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