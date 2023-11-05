22
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الأول من ترافيس باركر.. كورتني كارداشيان تضع طفلها الرابع
Lebanon 24
05-11-2023
|
14:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
وضعت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان طفلها الرابع بالمجمل، والأول من زوجها ترافيس باركر عازف الدرامز في فرقة Blink-182، بعد عام واحد على عقد الثنائي قرانهما في حفل زفاف فخم أُقيم في إيطاليا.
Advertisement
وذكرت تقارير إعلامية أن الثنائي في صدد تسمية ابنهما روكي ثيرتين باركر، علماً أن لكارداشيان ثلاثة أبناء من سكوت ديسك وهم مايسون ديسك 13 عاماً، بينيلوب ديسك 10 أعوام، ورين ديسك 8 أعوام، ولباركر ولدين: لاندون باركر 19 عاماً، وألاباما باركر 17 عاماً من زوجته السابقة شانا موكلر.
ومرّت كورتني بظروف صعبة خلال الحمل مع خطر اجهاض جنينها وفق ما كشفت في وقت سابق، حين خضعت لعملية جراحية طارئة لإنقاذه.
وقالت: "سأكون أبداً ممتنة لأطبائي الرائعين لإنقاذهم حياة طفلنا. أنا ممتنة أيضاً لزوجي الذي هرع إلى جانبي تاركاً جولته الموسيقية ليكون معي في المستشفى ويعتني بي بعد ذلك. إنّه صخرتي. وإلى أمّي، أشكرك لأنك أمسكتِ بيدي في هذا الوقت".
وتابعت: "على اعتبار أنني امرأة مرّت بثلاث حالات حمل كانت سهلة في الماضي، لم أكن مجهّزة للخوف الذي يترافق وجراحة الجنين. لا أعتقد أنّ أي شخص لم يعش موقفاً مماثلاً سيفهم هذا الشعور بالخوف. لديّ احترام جديد للأمهات اللواتي اضطررن للقتال من أجل أطفالهن أثناء فترة الحمل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
Lebanon 24
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
16:42 | 2023-11-04
04/11/2023 04:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة لافتة في سعر "تنكة" الزيت.. هكذا أصبح
Lebanon 24
زيادة لافتة في سعر "تنكة" الزيت.. هكذا أصبح
03:15 | 2023-11-05
05/11/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يركتب مجرزة جنوب لبنان.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال في استهداف سيارة مدنية
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يركتب مجرزة جنوب لبنان.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال في استهداف سيارة مدنية
11:56 | 2023-11-05
05/11/2023 11:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما طلبه من المدارس غداً
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما طلبه من المدارس غداً
14:10 | 2023-11-05
05/11/2023 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة
10:27 | 2023-11-05
05/11/2023 10:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2023-11-05
"مهرجان الفن الجميل": الظهور الأول لهاني شاكر بعد الجراحة
08:30 | 2023-11-05
سيخضع لعمليّة جراحيّة "صعبة"... فنانة معروفة تطلب الدعاء لشقيقها الوحيد
06:33 | 2023-11-05
"يريدون أن يمحوا اليهود والمسيحية".. رد ناري من والد أنجلينا جولي بعد انتقادها إسرائيل
05:40 | 2023-11-05
بعدما أثارت حالته الصحيّة القلق... فادي ابراهيم يخرج عن صمته هذا ما كشفه عن وضعه
05:00 | 2023-11-05
جليس أطفال نجمة هوليوودية يعرض عليها الزواج!
02:25 | 2023-11-05
بعد خسارته مقربين له.. كاظم الساهر: تمنّيت أن أصرخ على المسرح وأنتهي!
فيديو
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
05/11/2023 23:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
04:00 | 2023-11-04
05/11/2023 23:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
04:00 | 2023-10-29
05/11/2023 23:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24