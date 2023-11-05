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فنون ومشاهير
"مهرجان الفن الجميل": الظهور الأول لهاني شاكر بعد الجراحة
Lebanon 24
05-11-2023
|
16:00
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في ظهوره الأول بعد إجراء عملية جراحية في ذراعه لإزالة كيس زلالي في الكوع، أحيا الفنان هاني شاكر، حفل مهرجان الفن الجميل المقام على مسرح مارينا مول أبو ظبي، حيث قدم خلاله عددًا من أشهر أغانيه، منها أغنيته الشهيرة "علي الضحكاية"، وسط تفاعل كبير من الجمهور منذ ظهوره على المسرح.
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وكانت الشركة المنظمة للحفل قد قررت عدم دخول كاميرات التصوير إلى الحفل إلا أن بعض الجمهور نشروا بعض الفيديوهات على الستوريز الخاصة بحساباتهم على "إنستغرام".
وكانت الشركة المنظمة قد طرحت البوستر الرسمي للحفل، حيث يظهر فيه مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم تسعينيات الفن المصري منهم: إيهاب توفيق، حميد الشاعري، هشام عباس، سيمون.
وكان هاني شاكر، قد أعلن خضوعه لعملية جراحية لإزالة كيس زلالي في منطقة الكوع، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إذ كتب: "بعد إزالة كيس زلالي من منطقة الكوع، شكر واجب لابني وحبيبي الدكتور إبراهيم الجنزوري رئيس قسم العظام، وشكر خاص لإدارة المستشفى وعلى رأسها السيدة الفاضلة مديحة الجنزوري".
ومن جانب آخر، طرح هاني شاكر، مؤخرًا، أغنية حملت "الهوية عربي"، وذلك تضامنًا مع أهالي غزة لما يحدث على الأراضي الفلسطينية من قصف وتدمير المساجد والمستشفيات والمنازل وسقوط العديد من الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.
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