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فنون ومشاهير
"لمعرفة كافة المصطلحات".. إليكم سر تواجد هنا الزاهد الدائم في إحدى الصيدليات
Lebanon 24
05-11-2023
|
23:00
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لاحظ عدد من المترددين على إحدى الصيدليات في منطقة "6 أكتوبر" تواجد الفنانة هنا الزاهد بشكل شبه دائم داخل الصيدلية ما دفع عدداً كبيراً منهم للاستفسار عن السبب.
ويعود سبب تواجد هنا في الصيدلية، والتي تمتلكها صديقة لها هي مرورها بفترة تدريب مكثف على يد صديقتها.. لمعرفة كافة المصطلحات التي تستخدم في ذلك المجال وذلك حتى تتعلم أسرار مهنة الطبيبة الصيدلانية التي تجسدها في مسلسل "إقامة جبرية".
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وتجسد هنا الزاهد في مسلسل "إقامة جبرية" دور فتاة تتخرج في كلية الصيدلة وتعمل في إحدى الصيدليات لكنها تعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال.
المسلسل من تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته الفنان محمد الشرنوبي وصابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، ومحمد دسوقي.
من ناحية أخرى، تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بعد فترة من التوقف.. من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد.. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
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