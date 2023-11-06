منزلهم استُهدف: فنانة سورية شهيرة تُعلن استشهاد أقاربها في غزة.. هكذا نعتهم (صور)

أعلنت الفنانة السورية من أصل فلسطيني شكران مرتجى استشهاد عائلة كاملة من أقاربها جراء استهداف منزلهم في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.



ونعت مرتجى استشهاد أقاربها عبر خاصية الستوري على انستغرام، وقالت: "ابن عم والدي وزوجته وبناته الذين استشهدوا اليوم في غزة. رحمهم الله ويصبر عائلتنا ويحميهم ويحمي الجميع".

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ودعت الجمهور إلى استذكار الشهداء الذين ارتقوا في حرب غزة، وعلقت: "اذكروهم كل يوم وكل لحظة ليس بيدنا شيئا آخر لا تنسوهم هم ليسوا أرقاما. هم بشر بأحلام وقصص وآمال واليوم هم شهداء".

وكانت مرتجى، وجهت منذ بداية حرب غزة رسالة إلى عائلتها "آل مرتجى" وكل سكان فلسطين، تحدثت فيها عن حزن تعيشه وتمنت السلام لهذه الأرض.(فوشيا)







