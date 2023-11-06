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فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم تكشف كيف تعرفت إلى خطيبها.. وما علاقة أولادها بقرار رغبة اعتزالها المبكر؟

Lebanon 24
06-11-2023 | 03:03
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أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم في تصريحات صحافية لها أن فترة الانفصال عن زوجها المهندس هادي الأسمر كانت عصيبة للغاية، وقالت: "كنت شايفة الدنيا سودا واتعودت إني أعمل كل شي لوحدي، لغاية ما مرقت الفترة الصعبة وقلت مش لازم كون قاسية على نفسي لهالدرجة، ولازم ركز على نفسي وصحتي النفسية والحب بيجي لوحده لما أتعرف على الشخص الصح".
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أما عن كواليس تعارفها على خطيبها الحالي ناريغ ناربيكيان، فكشفت انها تعرفت إليه بالصدفة قائلة: "لما فكرت بهالطريقة اتعرفت على خطيبي بالصدفة وهو شخص محترم وبحكي له على كل شي، وصرت حس أنه قوتي وصديقي المقرب".

وكانت نادين كشفت قبل فترة عن بعض الخلافات مع طليقها بعدما تداول البعض أنباء عن استدعائها للمحكمة لكنها نفت الأمر مؤكدة أن ما يحدث هو العكس.

إلى ذلك، علّق المنتج صادق الصباح، على كلام نادين حول رغبتها باعتزال الفن، من دون أن تحدد الفترة الزمنية التي ستتخذ بها هذا القرار.

وأشاد الصباح، خلال حديث خاص لموقع "فوشيا"، بموهبة نادين، ووصفها بأنها ابنة "شركة سيدرز آرت برودكشن"، وقال: "نعتز بنادين وبمسيرتها الفنية الطويلة، خاصة أننا حققنا الكثير من النجاحات سويةً".

وعن سؤاله حول ظروف تعاقد مع شركة الإنتاج، بيّن الصباح أن تعاقدها هو تعاقد عائلي أكثر منه تجاري، وعلق: "نحترم قراراتها، وبالوقت المناسب سنعلن أي جديد بهذا الخصوص".

في سياق متصل، أكد مصدر مقرب من نجيم لـ "فوشيا"، أن تفكيرها بالاعتزال ليس جديداً، لكنها لن تأخذ هذه الخطوة قريباً، وقد تحتاج إلى أربع أو خمس سنوات مقبلة.

وكشف المصدر لـ"فوشيا"، أن فكرة الاعتزال تراودها منذ عام 2017، إلا أنها تعود في كل مرة عن قرارها بعد الثناء الكبير الذي تجده من قبل الجمهور بعد كل عمل تشارك به. وقال: "مسألة ترك نادين الساحة الفنية تراودها بشكل يومي، كونها ترغب بقضاء أكبر وقت ممكن مع ولديها، كونهما يشعرانها بسلام وطمأنينة معها".

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