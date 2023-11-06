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فنون ومشاهير

حكم بسجن فنانة سورية شهيرة 3 سنوات.. هذه تهمتها

Lebanon 24
06-11-2023 | 04:47
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يبدو ان الفنانة السورية المقيمة في مصر، نسرين طافش، تواجه مصيراً غامضاً، بعدما صدر بحقها صباح اليوم الإثنين، حكماً غيابياً بسجنها لمدة 3 سنوات، بتهمة تحرير شيك بدون رصيد.

وأسندت النيابة العامة لنسرين، إصدارها شيكاً لصالح المجنى عليها، نشوى صفاء الدين، بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه، وذلك بتاريخ 30 كانون الثاني 2023.
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وجاء في المعلومات ان المحكمة خلصت، بعد للاطلاع على الأوراق ومحضر جمع الاستدلالات، أن نسرين أصدرت شيكاً بنكياً لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، ليتبين أنه لا يقابله رصيداً قائماً وقابلاً للسحب، رغم علمها بذلك.

يُشار إلى أن دفاع المجنى عليها، قدَّم سنداً لدعواه تضمنت صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمراً من المتهمة إلى البنك، بأن يدفع إلى المجنى عليها المبلغ ومذيل بتوقيع المتهمة، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وأصدرت المحكمة حكماً غيابيا بحبس نسرين لمدة 3 سنوات، مع دفع كفالة بقيمة 20 ألف جنيه من أجل إيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.(فوشيا)



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