Advertisement

فنون ومشاهير

سعد لمجرد يخرج من عزلته

Lebanon 24
06-11-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1127164-638348789662664770.jpg
Doc-P-1127164-638348789662664770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن سعد لمجرد قرر الخروج مجدداً لجمهوره بعد غياب فترة ليست بقصيرة بسبب الأحداث الراهنة. 

فقد أحيا سعد لمجرد حفلاً غنائياً ضخماً قبل ساعات في أبو ظبي، والذي كان من المقرر أن ينطلق في آخر الشهر الماضي بتاريخ 28 تشرين الاول، ولكن تم تأجيله بسبب الظروف الراهنة.
Advertisement

ولم ينجح لمجرد في تأجيل الحفل كثيراً إذ طالبه المنظمون بضرورة تواجده لإحياء الحفل خاصة بعد نفاذ التذاكر وإضافة عدد كبير من التذاكر قبل الحفل بساعات قليلة.

والحفل لم تنقله أي من وسائل الإعلام والصحافة إحتراماً للظروف الراهنة، ولم ينتشر سوى بعض اللقطات الخاصة بسعد لمجرد داخل الحفل من قبل الجمهور على صفحات التواصل الإجتماعي، كما ظهر لمجرد  في لوك مختلف حيث ظهر بشعر أشقر وقام بطلاء أظافره باللون الأسود.

حفلات جديدة
ورغم إختفائه تماماً عن التواصل مع جمهوره عبر السوشيال ميديا، إلا أن لمجرد لديه خطة من الحفلات الغنائية بدبي خلال الفترة القادمة، كما علمت نواعم أنه ينوي أيضًا إحياء أكثر من حفل غنائي بالمغربً خلال الموسم المقبل. (نواعم) 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2023-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:41 | 2023-11-06
08:00 | 2023-11-06
07:53 | 2023-11-06
04:47 | 2023-11-06
03:39 | 2023-11-06
03:03 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24