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فنون ومشاهير
سعد لمجرد يخرج من عزلته
Lebanon 24
06-11-2023
|
11:00
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يبدو أن سعد لمجرد قرر الخروج مجدداً لجمهوره بعد غياب فترة ليست بقصيرة بسبب الأحداث الراهنة.
فقد أحيا سعد لمجرد حفلاً غنائياً ضخماً قبل ساعات في أبو ظبي، والذي كان من المقرر أن ينطلق في آخر الشهر الماضي بتاريخ 28 تشرين الاول، ولكن تم تأجيله بسبب الظروف الراهنة.
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ولم ينجح لمجرد في تأجيل الحفل كثيراً إذ طالبه المنظمون بضرورة تواجده لإحياء الحفل خاصة بعد نفاذ التذاكر وإضافة عدد كبير من التذاكر قبل الحفل بساعات قليلة.
والحفل لم تنقله أي من وسائل الإعلام والصحافة إحتراماً للظروف الراهنة، ولم ينتشر سوى بعض اللقطات الخاصة بسعد لمجرد داخل الحفل من قبل الجمهور على صفحات التواصل الإجتماعي، كما ظهر لمجرد في لوك مختلف حيث ظهر بشعر أشقر وقام بطلاء أظافره باللون الأسود.
حفلات جديدة
ورغم إختفائه تماماً عن التواصل مع جمهوره عبر السوشيال ميديا، إلا أن لمجرد لديه خطة من الحفلات الغنائية بدبي خلال الفترة القادمة، كما علمت نواعم أنه ينوي أيضًا إحياء أكثر من حفل غنائي بالمغربً خلال الموسم المقبل. (نواعم)
المصدر: نواعم
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