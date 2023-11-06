هذا هو مرض فادي إبراهيم.. نقابة الممثلين تكشف ما يعاني منه

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صرّح نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي أن الممثل فادي إبراهيم يعاني راهناً من التهاب في الدم والذي نتج عن خضوعه لغسيل الكلى، وسيستمر بالخضوع لغسيل الكلى مرّتين أسبوعياً، مؤكداً أن وضعه الصحي يتحسّن.وتابع نعمة بدوي في حديث مع موقع "فوشيا" الفني قائلاً "الحمد لله استطعنا تأمين وحدة مطابقة لفئة دمه، وجرى الاحتفاظ بوحدتين للأسبوع المقبل. وإذا احتجنا مجدداً لن نتردّد بطلب التبرع".