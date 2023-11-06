24
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هذا هو مرض فادي إبراهيم.. نقابة الممثلين تكشف ما يعاني منه
Lebanon 24
06-11-2023
|
08:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرّح نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي أن الممثل فادي إبراهيم يعاني راهناً من التهاب في الدم والذي نتج عن خضوعه لغسيل الكلى، وسيستمر بالخضوع لغسيل الكلى مرّتين أسبوعياً، مؤكداً أن وضعه الصحي يتحسّن.
Advertisement
وتابع نعمة بدوي في حديث مع موقع "فوشيا" الفني قائلاً "الحمد لله استطعنا تأمين وحدة مطابقة لفئة دمه، وجرى الاحتفاظ بوحدتين للأسبوع المقبل. وإذا احتجنا مجدداً لن نتردّد بطلب التبرع".
وكان بدوي في وقت سابق نفى الأخبار المتداولة بشأن تدهور صحة إبراهيم، وأكّد أنّ حالته مستقرّة، وأنه سيغادر المستشفى في القريب العاجل.
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتبطا عام 2021 ويصغرها بـ 15 سنة.. تعرّفوا إلى زوج نجوى كرم السري! (فيديو)
Lebanon 24
ارتبطا عام 2021 ويصغرها بـ 15 سنة.. تعرّفوا إلى زوج نجوى كرم السري! (فيديو)
01:15 | 2023-11-06
06/11/2023 01:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يركتب مجرزة جنوب لبنان.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال في استهداف سيارة مدنية
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يركتب مجرزة جنوب لبنان.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال في استهداف سيارة مدنية
11:56 | 2023-11-05
05/11/2023 11:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما طلبه من المدارس غداً
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما طلبه من المدارس غداً
14:10 | 2023-11-05
05/11/2023 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير عند الحدود الجنوبية ردا على جريمة عيناتا.. وحزب الله: لن نتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين
Lebanon 24
توتر كبير عند الحدود الجنوبية ردا على جريمة عيناتا.. وحزب الله: لن نتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين
12:54 | 2023-11-05
05/11/2023 12:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الكتل الدافئة.. هذا موعد وصول المنخفضات والأمطار إلى لبنان
Lebanon 24
بعد الكتل الدافئة.. هذا موعد وصول المنخفضات والأمطار إلى لبنان
01:48 | 2023-11-06
06/11/2023 01:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2023-11-06
سعد لمجرد يخرج من عزلته
08:00 | 2023-11-06
والد أنجلينا جولي يهاجمها بعد دعمها لفلسطين: أشعر بخيبة أمل في ابنتي
07:53 | 2023-11-06
لص المشاهير: سطوت على منزل رونالدو.. وهذا سبب تراجعي عن سرقة ميسي!
04:47 | 2023-11-06
حكم بسجن فنانة سورية شهيرة 3 سنوات.. هذه تهمتها
03:39 | 2023-11-06
بكلمات تُدمي القلب.. مُراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح يستذكر ابنه الشهيد في يوم ميلاده (صورة)
03:03 | 2023-11-06
نادين نسيب نجيم تكشف كيف تعرفت إلى خطيبها.. وما علاقة أولادها بقرار رغبة اعتزالها المبكر؟
فيديو
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
06/11/2023 18:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
04:00 | 2023-11-04
06/11/2023 18:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
04:00 | 2023-10-29
06/11/2023 18:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24