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فنون ومشاهير

هذا هو مرض فادي إبراهيم.. نقابة الممثلين تكشف ما يعاني منه

Lebanon 24
06-11-2023 | 08:41
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صرّح نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي أن الممثل فادي إبراهيم يعاني راهناً من التهاب في الدم والذي نتج عن خضوعه لغسيل الكلى، وسيستمر بالخضوع لغسيل الكلى مرّتين أسبوعياً، مؤكداً أن وضعه الصحي يتحسّن. 
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وتابع نعمة بدوي في حديث مع موقع "فوشيا" الفني قائلاً "الحمد لله استطعنا تأمين وحدة مطابقة لفئة دمه، وجرى الاحتفاظ بوحدتين للأسبوع المقبل. وإذا احتجنا مجدداً لن نتردّد بطلب التبرع".
 
وكان بدوي في وقت سابق نفى الأخبار المتداولة بشأن تدهور صحة إبراهيم، وأكّد أنّ حالته مستقرّة، وأنه سيغادر المستشفى في القريب العاجل. 
 
 
 
المصدر: فوشيا
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