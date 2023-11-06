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فنون ومشاهير

هل يخوض عادل كرم سباق رمضان 2024؟

Lebanon 24
06-11-2023 | 15:35
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يستعد الفنان اللبناني عادل كرم للمشاركة في مسلسل "نقطة انتهى"، في موسم دراما رمضان 2024، الذي من المقرر أن يخرجه محمد عبد العزيز ويكتبه فادي حسين، ويشاركه البطولة عابد فهد.


وفي حديث لموقع فني، أوضح طارق كرم، مدير أعمال وشقيق عادل كرم، أن عادل كرم لم يوقّع بعد عقد العمل مع شركة "صبّاح إخوان"، ولكنهما اتفقا على المشروع حتى تتبلور الصورة ريثما تهدأ الأوضاع السياسية الراهنة.
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وأضاف طارق، أن علاقة عادل كرم مع شركة الصباح تعود إلى سنوات طويلة، وأن هناك صداقة قوية تجمعه بالمنتِج المنفّذ ومدير التسويق في الشركة، زياد الخطيب، وقدم مع شركة الصباح أعمالا ناجحة، منها فيلم "سكر بنات" الذي كتبته وأخرجته نادين لبكي، ثم لاحقاً أنتجت "الصبّاح" ووزّعت فيلم "أبو رياض مين قدو" الذي لعب بطولته عادل ومجموعة ممثلين لبنانيين. في تلك المرحلة، كان عادل يركّز على البرامج التلفزيونية أكثر من التمثيل.
المصدر: فوشيا
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