عن عمر 78 عاماً.. نجمة تركية تُعلن زواجها من حبيبها! (صور)

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وخلال مقابلة جديدة لها تحدّثت النجمة التركية وبطلة مسلسل "عمر" عن حياتها الخاصة التي لم يعلم عنها الجمهور الكثير. أصبحت النجمة التركية "زيزين سومر" نجمة مسلسل "عمر" الذي يعرض حاليًا حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعدما أعلنت عن زواجها من حبيبها وهي بعمر 78 عاماً، مما شكل صدمة كبيرة للجمهور.وخلال مقابلة جديدة لها تحدّثت النجمة التركية وبطلة مسلسل "عمر" عن حياتها الخاصة التي لم يعلم عنها الجمهور الكثير.

وكشفت زيزين خلال المقابلة بأنها قد تزوجت من حبيبها قبل ما يقارب الـ 8 اشهر فقط، بالرغم من انها تبلغ من العمر 78 عاماً، وأعلنت بانها تزوجت من حبيبها الذي كانت تعيش معه في نفس المنزل منذ 22 عامًا دون زواج أو اي ارتباط رسمي.

وقالت نجمة مسلسل عمر حول الموضوع: "لا أحد يعرف هذا الأمر لأنني لا أتحث كثيراً في الموضوع"، وتابعت زيزين: "كنت أعيش في اسطنبول ومرضت جداً في ذات ليلة ولم أستطع الذهاب الى اي مكان ولذلك اخبرت ابني بأنه يجب علي ادخال شخص الى حياتي"،



وتابعت: "هذه المرة الاولى التي أحب بها شخص وقد أخبرته بأنني احبه وكان متفاجىء، ونحن نعيش في نفس المنزل منذ 22 عام وبينما في احد المرات كنا نتحدث قال لماذا لا أتزوجك وهذا ما حدث بالفعل".



وأثار هذا التصريح ردود فعل متفاوتة، فاعتبر البعض أن الحب لا يعرف عمر ولا عقبات، فيما انتقد البعض تصريحاتها لا سيما الكشف عن المساكنة.(البوابة)



