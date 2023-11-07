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فنون ومشاهير
بالاسماء.. منع 6 فنانين من التمثيل بقرار نقابي
Lebanon 24
07-11-2023
|
08:00
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يتبع الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سياسة صارمة مع الأعضاء المخالفين لقواعد وقوانين النقابة، وهو ما بدا واضحاً من قراراته الأخيرة ضد عشرات الممثلين الشباب وحتى أصحاب التجارب الطويلة.
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فبعد تحذيره الأسبوع الماضي من التعامل مع 22 ممثلاً، أصدر، قراراً جديداً بمنع 6 ممثلين شباب، من التمثيل، في محاولة لضبط العملية التمثيلية، وفق تصريحات زكي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أشرف زكي، 62 عاماً، أن "هذه القرارات لن تكون الأخيرة من أجل إعادة الانضباط للمهنة".
ونص القرار الجديد لنقابة المهن التمثيلية على إيقاف الممثلين؛ علي السبع، لبنة إيهاب، بسمة نبيل، أحمد أزعر، منة صلاح وأحمد طـارق، وحرمهم من تصاريح العمل.
وأرجعت النقابة قرارها لعدم احترام الممثلين الستة قواعد وقوانين النقابة ومشاركتهم في العديد من الأعمال الفنية دون تصريح. (فوشيا)
المصدر: فوشيا
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