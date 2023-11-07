جنا عمرو دياب تثير الجدل بفيديو من مصر

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شاركت جنا عمرو دياب متابعيها على "إنستغرام" بمقطع فيديو صغير أعلنت من خلاله أنها متواجدة في مصر، وسط تفاعل كبير من الجمهور.وظهرت الفنانة الشابة في الفيديو بعفويتها وراحتها وهي تجلس على الأرض بملابس كاجوال بسيطة في منطقة عالية تكشف مدينة القاهرة، ووضعت في الخلفية أغنية بصوتها.وتحرص جنا على التفاعل مع متابعيها على "إنستغرام" بعفوية وتلقائية بعيداً من كونها ابنة "الهضبة"، وتصرّ على أن تعيش حياتها بحرية وتواضع.يُذكر أن جنا عمرو دياب أعلنت أخيراً عن توقيعها عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها الفنية بعالم الموسيقى، وتحرص دائماً على التعبير عن موهبتها وقدراتها الغنائية في كل المناسبات والأماكن.