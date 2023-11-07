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فنون ومشاهير

رسالة غامضة من محمد رمضان من داخل المطار!

Lebanon 24
07-11-2023 | 14:03
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شارك الفنان محمد رمضان عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" مع متابعيه صوراً وفيديوهات عدة، بدى خلالها داخل المطار أثناء رحلته إلى باريس، وعلّق عليها برسالة غامضة حيث قال: "هاخد حقي آه معلشي".
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وجاء ذلك كأول رد فعل على قرار محكمة جنح الجيزة، بتأجيل قضية التعويض التي رفعها الإعلامي عمرو أديب بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه، على رمضان الى جلسة 23 تشرين الثاني للاطلاع وتقديم المستندات.
 
وتقدّم دفاع أديب بطلب تعويض عما أصاب موكّله من أضرار أدبية عقب صدور حكم نهائي ضد محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة سبّ وقذف مقدّم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر".

وكانت المحكمة الاقتصادية في التجمع الخامس قد أصدرت قراراً بتغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتُهمة سبّ وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني.
المصدر: فوشيا
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