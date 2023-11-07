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تطور مفاجئ في قضية داني ألفيش والاغتصاب.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
07-11-2023 | 16:00
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كشفت تقارير إعلامية عن تطور مفاجئ في قضية داني ألفيش المتهم باغتصاب فتاة في مدينة برشلونة الإسبانية، قالت إنه قد "يتجنب الذهاب إلى المحاكمة بعد التوصل إلى تسوية مع الضحية".

ويواجه الدولي البرازيلي واللاعب السابق لبرشلونة عقوبة السجن لفترة طويلة، بعد حبسه على ذمة اغتصاب امرأة شابة في برشلونة، وكانت الفتاة البالغة من العمر "22 عاما" أبلغت عن الأحداث التي وقعت في ملهى ليلي في 30 كانون الاول 2022، ودخل على إثرها ألفيش الحبس الاحتياطي في كانون الثاني من العام الجاري.
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وبعد مرور عام تقريبا على القضية، لا تزال محاكمة ألفيش معلقة وبدون موعد مؤكد، قبل أن تكشف الصحافية ميكا نافارو اليوم أن هناك احتمالا بعدم عقد جلسة الاستماع إذ قالت عبر برنامج "تريد آي آر": لا أحد يريد قيام هذه المحاكمة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت هذه المحاكمة ستعقد، لأنها لن تكون محاكمة سهلة لأي شخص، ولا حتى للفتاة.

وأشارت إلى أن هذه الصعوبة قد تكون النقطة الأساسية التي تشجع على التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وبالتالي رفض اللجوء إلى المحاكمة، وأضافت مايكا نافارو: أخاطر بالقول إنهم قادرون على التوصل إلى اتفاق.
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