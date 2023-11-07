باسم سمرة يتصدّر "الترند"... لهذا السبب

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تصدّر الفنان باسم سمرة "تريند" محرك البحث على "غوغل"، بعد ظهوره في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها في "إنستغرام" من داخل مكان تصوير فيلمها الجديد "كتف قانوني"، وهو يعُدّ المبلغ الذي سوف يتبرع به لصندوق الهلال الأحمر لدعم أهالي فلسطين.وظهرت هالة صدقي في الفيديو وهي تقول: "طبعاً كلنا مش هنوصف إننا زعلانين أو متضايقين قد إيه على اللي بيحصل لإخواتنا في فلسطين، لكن ده مش معناه إننا نتوقف عن الشغل، بالعكس هنشتغل ونشتغل ونجيب فلوس ونتبرع وكلنا نتبرع ولسه هنعمل أفلام وهنتبرع لأن مهنتنا مهمة شريفة ومحترمة"، ثم وجّهت كلامها الى باسم مازحةً: "اللي مش هيتبرع هظبطه"، ليُخرج الأخير مبلغاً من المال ويعدّه أكثر من مرة قبل التبرع به، وهو ما دفع العديد من الجمهور للتعليق على الفيديو، مشيرين إلى أنه كان يجب عليه الابتعاد عن الكاميرا وهو يعُدّ مبلغ التبرع.