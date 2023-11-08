23
o
بيروت
24
o
طرابلس
31
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنان عالمي يُشكك برواية إسرائيل عن هجوم 7 تشرين الأول.. هذا ما قاله
Lebanon 24
08-11-2023
|
00:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد هجوم 7 تشرين الأول، شكك الفنان البريطاني العالمي روجر ووترز، مؤسس فرقة الروك "بينك فلويد" بعدد القتلى من المدنيين الإسرائيليين، معتبرا أن هناك شيء ما "مريب" بالرواية.
وفي حديثه مع الصحفي غلين غرينوالد في مقابلة أجريت معه مؤخراً، قال ووترز إن هناك "شيئاً مريباً للغاية" بشأن إعلان الجيش الإسرائيلي إنه متفاجئ من العملية التي نفذتها حماس.
Advertisement
وعندما طُلب خلال المقابلة التعليق على مقتل المدنيين الإسرائيليين في 7 تشرين الأول، قال ووترز بأنه لا توجد طريقة لمعرفة ما حدث بالفعل مضيفا: "ربما كانت هناك حالات فردية لمدنيين قتلوا، أنا لا أؤيد ذلك، لكن الأمر تم تضخيمه، افتعل الإسرائيليون قصصا عن قطع رؤوس الأطفال".
وكان ووترز قد أثار الجدل في السابق من خلال إلقاء اللوم على أوكرانيا في الحرب مع روسيا.
وأنهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر شهرها الأول، من دون أن يتحقق أي من الأهداف المعلنة التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وفقما يرى خبراء في الشؤون الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير أخيرا قوله إن هدف الجيش الإسرائيلي الرئيسي هو تدمير هيكل قيادة حماس في غزة، وبمجرد تحقيق ذلك فإن أفراد الحركة سيشكلون تهديدا أقل ويمكن هزيمتهم مع تطور الصراع من مرحلة القتال العنيف إلى مرحلة أقل حدة.
وخلف القصف الإسرائيلي المتواصل لمناطق متفرقة من قطاع غزة آلاف الفتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين وسط انهيار المنظومة الصحية وانعدام القدرة على انتشال الجثث من تحت الأنقاض.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبناني سابق في ذمة الله
Lebanon 24
نائب لبناني سابق في ذمة الله
08:21 | 2023-11-07
07/11/2023 08:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إشكال كبير بين النائب والامين العام للحزب... الإستقالة على الطاولة!
Lebanon 24
بعد إشكال كبير بين النائب والامين العام للحزب... الإستقالة على الطاولة!
03:58 | 2023-11-07
07/11/2023 03:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل شاب... عُثر على جثته في غرفة النوم (صور)
Lebanon 24
وفاة ممثل شاب... عُثر على جثته في غرفة النوم (صور)
11:49 | 2023-11-07
07/11/2023 11:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. ماذا ستشهد "النافعة"؟
Lebanon 24
قريباً.. ماذا ستشهد "النافعة"؟
02:45 | 2023-11-07
07/11/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في مرجعيون... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في مرجعيون... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
13:39 | 2023-11-07
07/11/2023 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:51 | 2023-11-08
أحدثا ضجة: قُبلة حميمة بين قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار! (فيديو)
23:00 | 2023-11-07
باسم سمرة يتصدّر "الترند"... لهذا السبب
16:00 | 2023-11-07
تطور مفاجئ في قضية داني ألفيش والاغتصاب.. ماذا في التفاصيل؟
14:03 | 2023-11-07
رسالة غامضة من محمد رمضان من داخل المطار!
11:49 | 2023-11-07
وفاة ممثل شاب... عُثر على جثته في غرفة النوم (صور)
11:00 | 2023-11-07
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفيديو من مصر
فيديو
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
08/11/2023 08:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
08/11/2023 08:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
08/11/2023 08:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24