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فنون ومشاهير

أحدثا ضجة: قُبلة حميمة بين قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار! (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2023 | 00:51
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بدأ مؤخرا عرض مسلسل "الخائن" المُقتبس عن عمل تركي وذلك بعد انتهاء مسلسل "كريستال"، ويُشارك في البطولة الممثل السوري قيس الشيخ نجيب والممثلة سلافة معمار ومرام علي.

وفي الحلقة الثالثة منه، قامت "اسيل" سلافة معمار بتقبيل زوجها "سيف" قيس الشيخ نجيب أمام الحاضرين ما أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض ان القُبلة حميمة ولم يكن من داع لها.
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وتدور قصة المسلسل حول طبيبة شهيرة "أسيل" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "سيف" وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها " مع فتاة شابة " عاش معها قصة حب دامت نحو عامين، فتقرر بعد ذلك الانتقام من زوجها وعشيقته.

وتلقى المسلسلات العربية المعربة انتقادات واسعة لدى الجمهور لجهة تضمنها مشاهد جريئة.



 
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