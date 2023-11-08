بدت بملامح مختلفة: شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجمهور.. خسرت الكثير من وزنها! (صور)

بعد غياب عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ إحيائها آخر حفلاتها في السعودية قبل شهرين، فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها بظهورها برشاقة لافتة.



وكانت شيرين برفقة زوجها الفنان حسام حبيب في أحدث إطلالة لهما بأحد المحال الخاصة بالأثاث، حيث ارتدت تيشيرت بالألوان العسكرية، كشفت خسارتها للكثير من الوزن وجعلتها تبدو رشيقة. كما لفت شعر شيرين أنظار المتابعين إذ وصل طوله إلى كتفيها.

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وقررت شيرين مؤخرا إلغاء حفلين كان من المنتظر أن تحييهما خلال الأيام الحالية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وما يحدث في غزة.(لها)







