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فنون ومشاهير

فقدت أعز الناس.. فنانة شهيرة تخسر والدتها

Lebanon 24
08-11-2023 | 04:08
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فقدت الفنانة المصرية سلوى محمد علي والدتها، حيث أعلن المنتج صفي الدين محمود، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر الوفاة.

وقدّم صفي الدين التعازي الى الفنانة بوفاة والدتها، من خلال منشور قال فيه: "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".
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يُذكر أن سلوى محمد علي تشارك في مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، بطولة الفنانة شيري عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية. (لها)

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