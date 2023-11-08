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فنون ومشاهير
آراس بولوت إينملي يفاجئ جمهوره
Lebanon 24
08-11-2023
|
11:00
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قبل أيام عرض فيلم "آتاتورك " بمناسبة العيد الوطني لتركيا؛ وهو بطولة آراس بولوت إينملي بطل "الحفرة " والذي غاب سنوات عن جمهوره لإرتباطه بهذا العمل، ولكن عرض الفيلم خيب آمال جمهوره.
بعد عرض فيلم "آتاتورك" عبر قناة فوكس التركية، طالب جمهور آراس بولنت بعرض الفيلم عبر شاشة إحدى المنصات الرقمية بسبب إستغلال قناة فوكس للفيلم وكثرة الإعلانات.
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وقد تواجد آراس بطل "آتاتورك " قبل ساعات في هوليود لحضور فعاليات مهرجان الدراما التركية هناك وحضور العرض العالمي الأول للفيلم وسط الجمهور. وفور إنتهاء العرض هنأه أصدقاؤه المتواجدون بالمهرجان ومنهم آنيجن آلتان بطل "أرطغرل " ومريم أوزرلى بطلة حريم السلطان.
أما إسراء بيلجيتش، بطلة أتاتورك فقد نشرت المواقع التركية الإلكترونية أنها تعرضت لموقف محرج أثناء تواجدها بحفل المؤتمر الصحفي بالعرض الخاص للفيلم بتركيا إذ تمزق فستانها أثناء تواجدها بالعرض.
ويشارك في بطولة الفيلم نور سونغول التي ظهرت لأول مرة بحدث فني منذ إعلان خبر حملها قبل شهور. (نواعم)
المصدر: نواعم
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