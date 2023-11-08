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فنون ومشاهير

لدغة عنكبوت تودي بحياة فنان شهير عن 28 عاما

Lebanon 24
08-11-2023 | 06:15
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قضى المغني البرازيلي دارلين مورايس نحبه عن عمر ناهز 28 عاماً، متأثراً بلدغة عنكبوت سام أصابته في وجهه، في حين نجت ابنة زوجته من إًصابة مماثلة.
 
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وأوضحت جولياني ليسبوا زوجة المغني الراحل إن مواريس تعرض للدغ في منزل العائلة في مدينة ميرانورتي شمال شرق البلاد يوم 31 تشرين الأول الماضي، فشعر بإعياء شديد مع ظهور لون كدمة في وجهه، قبل أن يذهب إلى المستشفى ليتلقى العلاج.

وأشارت إلى أن صحة زوجها تدوهرت بعد خروجه من المشفى، ووافته المنية في المنزل، بينما ابنتها البالغة من العمر 18 عاماً ما تزال قيد العلاج بحالة مستقرة. (لها) 

المصدر: لها
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