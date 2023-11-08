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فنون ومشاهير

كاميلا تعيد ارتداء فستان تتويجها ملكة.. لهذا السبب

Lebanon 24
08-11-2023 | 08:41
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في الافتتاح الرسمي للبرلمان البريطاني، الذي يمثل المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحدث منذ جلوس الملك تشارلز الثالث على العرش البريطاني، أطلت الملكة كاميلا، إلى جانب زوجها الملك، بكامل أناقتها وتألقها.
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واختارت الملكة أن ترتدي الفستان نفسه، الذي أطلت به خلال التتويج الملكي التاريخي في ايار الماضي، والذي نفذه المصمم البريطاني بروس أولدفيلد، خصيصاً لها.

ويتميز فستان كاميلا العاجي، المصنوع من قماش «Paduasoy»، وهو نسيج حريري فاخر ذو لمسة نهائية لامعة باهتة، بمجموعة من التطريزات ذات الألوان العاجية والفضية والذهبية، وكمين طويلين، وكتفين بارزتين، ورقبة واسعة على شكل حرف (V)، أعطت كاميلا صورة ظلية ملكية للحفل السنوي.

ويتميز الفستان، أيضاً، بلمساتٍ شخصية، فقد تمت حياكته بزخارف عاطفية سرية في إشارة إلى أحبائها، مثل أسماء أحفاد الملكة كاميلا التسعة، المطرزة بشكل خفي حول حافة تنورتها، وكلبين ذهبيين صغيرين يمثلان كلبيها المحبوبين: «بلوبيل»، و«بيث»، وإلى جانب ذلك برزت في التطريزات الزهور البرية؛ للدلالة على حب كاميلا للطبيعة والبستنة. (زهرة الخليج) 





 
المصدر: زهرة
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