وفاة ممثل شهير وأولاده بحادث سير أليم

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توفي الممثل الشهير تاراجا رمسيس ، المعروف بتأديته أدواراً بارزة في أفلام مثل "Black Panther" و"Avengers: Endgame"، وثلاثة من ابنائه اثر حادث سير مروّع أودى بحياتهم.بحسب المعلومات المتداولة، قالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة " ديكالب" بولاية جورجيا الأميركية إنّها تلقّت مكالمة هاتفية حول اصطدام سيارة بشاحنة ومقطورة، ووجود أشخاص عالقين داخل السيارة هم الممثل الشهير وأطفاله سونداري (13 عاماً)، وكيساسي (10 أعوام)، وفوجيبو (8 أسابيع).وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام أجنبيّة اصطدمت السيارة بمقطورة معطّلة على الطريق، ولم ينجُ من الحادث إلّا طفلتين نُقلتا إلى المستشفى.