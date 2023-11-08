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فنون ومشاهير
وفاة ممثل شهير وأولاده بحادث سير أليم
Lebanon 24
08-11-2023
|
11:43
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توفي الممثل الشهير تاراجا رمسيس ، المعروف بتأديته أدواراً بارزة في أفلام مثل "Black Panther" و"Avengers: Endgame"، وثلاثة من ابنائه اثر حادث سير مروّع أودى بحياتهم.
بحسب المعلومات المتداولة، قالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة " ديكالب" بولاية جورجيا الأميركية إنّها تلقّت مكالمة هاتفية حول اصطدام سيارة بشاحنة ومقطورة، ووجود أشخاص عالقين داخل السيارة هم الممثل الشهير وأطفاله سونداري (13 عاماً)، وكيساسي (10 أعوام)، وفوجيبو (8 أسابيع).
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وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام أجنبيّة اصطدمت السيارة بمقطورة معطّلة على الطريق، ولم ينجُ من الحادث إلّا طفلتين نُقلتا إلى المستشفى.
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