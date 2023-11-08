Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة ممثل شهير وأولاده بحادث سير أليم

Lebanon 24
08-11-2023 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1128008-638350658993184710.jpg
Doc-P-1128008-638350658993184710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الممثل الشهير تاراجا رمسيس ، المعروف بتأديته أدواراً بارزة في أفلام مثل "Black Panther" و"Avengers: Endgame"، وثلاثة من ابنائه اثر حادث سير مروّع أودى بحياتهم.

بحسب المعلومات المتداولة، قالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة " ديكالب"  بولاية جورجيا الأميركية إنّها تلقّت مكالمة هاتفية حول اصطدام سيارة بشاحنة ومقطورة، ووجود أشخاص عالقين داخل السيارة هم الممثل الشهير وأطفاله سونداري (13 عاماً)، وكيساسي (10 أعوام)، وفوجيبو (8 أسابيع).
Advertisement

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام أجنبيّة اصطدمت السيارة بمقطورة معطّلة على الطريق، ولم ينجُ من الحادث إلّا طفلتين نُقلتا إلى المستشفى.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:20 | 2023-11-08
11:00 | 2023-11-08
09:12 | 2023-11-08
08:41 | 2023-11-08
06:15 | 2023-11-08
04:08 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24